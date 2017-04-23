حماة : ميليشيات النظام تواصل تقدمها في الريف الشمالي و تسيطر على حلفايا ( فيديو )

واصلت ميليشيات بشار الأسد متعددة الجنسيات تقدمها في ريف حماة، لتصبح على مقربة من الوصول لريف إدلب الجنوبي.

وقالت مصادر إعلامية موالية، وأكد ناشطون معارضون، سيطرة الميليشيات النظامية على مدينة حلفايا في ريف حماة الشمالي.

وجاءت سيطرة الميليشيات على حلفايا بعد تقدم سابق شهد سيطرتها على طيبة الإمام وعدة مناطق أخرى محيطة.

وتشكل الميليشيات العراقية رأس الحربة لقوات النظام الناشطة في ريف حماة، وأبرز تلك الميليشيات “كتائب الإمام علي” التي تنشر تقارير مصورة تتحدث فيها بكل وضوح عن عملياته في ريف حماة وعن دفاعه عن “المراقد المقدسة والسيدة زينب والإمام عجل الله فرجه”.

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