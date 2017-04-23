حوالي 1250 منزل مسبق الصنع .. إفتتاح قرية خاصة للاجئين السوريين في كيليس ( صور )

افتتحت تركيا، السبت، قرية خاصة للاجئين السوريين في مخيم “أونجو بينار” بولاية كيليس جنوبي تركيا.

وتتكون القرية، التي بنيت بدعم كويتي، من ألف و248 منزل مسبق الصنع، من طابقين.

وتم بناء هذه المنازل داخل المخيم، بالتعاون بين 12 منظمة إنسانية، وهيئة الإغاثة التركية (IHH).

وأعلن رئيس هيئة الإغاثة التركية، بولند يلدريم، أن القرية “تضم مدرسة، ومسجداً وخدمات اجتماعية بدعم من جمعيات خيرية كويتية”.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن مراد أردوغان، مدير مركز البحوث المتعلقة بالهجرة والسياسة في جامعة “حجة تبة” (الحكومية في أنقرة)، أن العدد الإجمالي للاجئين في تركيا تجاوز 3.6 مليون. (ANADOLU)

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