دير شبيغل : الآلاف من مقاتلي طالبان ربما دخلوا ألمانيا ضمن موجة اللاجئين الكبرى

ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، السبت، أن آلاف المقاتلين السابقين من حركة طالبان الأفغانية ربما دخلوا #ألمانيا على مدى العامين المنصرمين، ضمن أكثر من مليون مهاجر ولاجئ تدفقوا إلى البلاد.

وأضافت أن المكتب الاتحادي للمهاجرين واللاجئين في ألمانيا أبلغ مسؤولين أمنيين أن آلاف المهاجرين عرفوا أنفسهم على أنهم مقاتلون سابقون في #طالبان في عملية طلبات اللجوء.

وأفادت المجلة أن ما لا يقل عن 70 رجلا أفغانيا خضعوا لتحقيق أجراه المدعي العام الاتحادي، لكن ليس واضحا ما إذا كان يشتبه في أنهم جميعا عناصر ناشطة في طالبان.

وأضافت أن 6 منهم احتجزوا في مركز احتجاج تابع لسلطات التحقيق، ومن المقرر أن تبدأ محاكم في عقد جلسات أولية تتعلق بآخرين الأسبوع المقبل.

وترحل حكومة المستشارة أنجيلا ميركل مجموعات من المهاجرين الأفغان الذين تم رفض طلبات لجوئهم. وتتعرض الحكومة لانتقادات بسبب سماحها باستقبال عدد كبير من المهاجرين خاصة بعد وقوع عدة هجمات ارتكبها مهاجرون العام الماضي.

وهذا الشهر دافعت ميركل، التي تسعى للفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقررة يوم 24 أيلول، عن تزايد عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلباتهم وقالت إن كل دول الاتحاد الأوروبي تفعل الأمر نفسه.

وأضافت أن نحو 55 بالمئة من الأفغان حصلوا على وضع لاجئ في ألمانيا، بينما رُفضت طلبات 45 بالمئة منهم. (REUTERS)

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