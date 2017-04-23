زيدان : الفوز على برشلونة لا يعني تتويج الريال بالدوري الإسباني

رفض المدير الفني لـ#ريال_مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اعتبار فريقه المرشح الأوفر حظاً للفوز في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة اليوم الأحد أمام ضيفه #برشلونة، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي: “فوز ريال مدريد في مباراة اليوم لا يعني حسم الدوري الذي لا يزال يتبقى منه 5 جولات أخرى”.

وأضاف: “سنواجه فريقاً رائعاً، سنستعد جيداً، الأمر لا يحمل أكثر من ذلك.. الفوز لا يعني فوزنا بالدوري، إنها مجرد مباراة”.

ورفض زيدان الإفراط في الثقة، مؤكداً أن فريقه يعاني من نفس الضغوط المعتادة قبل المباريات الكبيرة.

وأوضح: “الكثيرون يعتقدون أن لدينا ثقة هائلة، ولكن الوضع ليس هكذا.. لدينا الآن تركيز شديد على مباراة اليوم “. ( DPA )

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