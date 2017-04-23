سفير بشار الأسد في موسكو : السوريون يطلقون على أطفالهم اسم بوتين تقديراً و احتراماً لروسيا

قال سفير بشار الأسد في موسكو، رياض حداد، خلال لقاء له مع نائب رئيس “مجلس الاتحاد” الروسي ألياس أوماخينوف، “امتنان الشعب السوري للحكومة الروسية”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن حداد قوله، أول أمس الجمعة، إن “الرئيس الأسد قد أكد على ضرورة أن تصبح اللغة الروسية اللغة الثانية في سوريا”.

وأضافت الوكالة: “بالإضافة إلى قيام الحكومة السورية بتقديم قطعة أرض بالقرب من دمشق لبناء مدرسة روسية، والجدير بالذكر بأن أطفال الرئيس السوري بشار الأسد يتعلمون اللغة الروسية بالإضافة لعدد من اللغات الأخرى”.

وأضاف حداد أن “الشعب السوري يقدر ويحترم وقفة روسيا إلى جانبه، الأمر الذي دفع العديد من العوائل السورية إلى تسمية أطفالهم باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

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