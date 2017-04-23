شركة ” تسلا ” تعمل على مشروع لربط المخ البشري بالكمبيوتر

أعلن مؤسس شركة #تسلا ورئيسها التنفيذي، #إيلون_ماسك، أن أحدث شركاته تعمل على مشروع لربط المخ البشري بواجهة إلكترونية من خلال أجهزة متناهية الصغر.

وقال ماسك، في مقابلة مع موقع (ويت بات واي)، إن الشركة، وتدعى ” نيورالينك كورب”، تهدف إلى أن تخرج للأسواق بمنتج يساعد في حالات الإصابات الخطيرة في المخ، بسبب جلطة أو ورم سرطاني وغيرها خلال أربع سنوات.

وقال ماسك، في المقابلة : “إذا أردت توصيل مفهوم معين لك فبالضرورة ستبدأ في عملية تخاطر طوعية”.

وكان ماسك كشف، في مؤتمر تكنولوجي العام الماضي، أن الذكاء الصناعي وتعلم الآلات سيؤديان إلى تطوير أجهزة كمبيوتر شديدة التعقيد وفائقة الذكاء، لدرجة أن البشر سيحتاجون لزرع “أشرطة عصبية” في المخ ليتمكنوا من مواكبة هذا التطور.

وقال في المقابلة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز : “هناك الكثير من المفاهيم التي سيحاول عقلك وقتها ضغطها في معدل نقل البيانات شديد البطء الذي يعرف باسم التحدث أو الكتابة”.

ونقل عن ماسك قوله إن تلك التكنولوجيا قد تستغرق ما بين ثمانية إلى عشرة أعوام لتصبح قابلة للاستخدام من قبل أشخاص ليسوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي مارس، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ماسك أسس شركة سيدمج من خلالها العقول البشرية مع أجهزة الكمبيوتر.

وتم تسجيل شركة نيورالينك في كاليفورنيا بصفتها شركة “أبحاث طبية” في يوليو. ويخطط ماسك لتمويل الشركة من موارد خاصة بالأساس.

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