صحيفة عن مصادر أردنية : حزب الله يبحث عن دور استعراضي بالقرب من القنيطرة

قالت صحيفة “الحياة” إن مصادر أردنية أكدت أن للمملكة «تقديرات أمنية دقيقة» لطبيعة ما يجري على حدودها الشمالية مع سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها إن الأردن تساعد «جيش العشائر» السوري الذي قوامه آلاف المسلحين، في مواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش».

وقالت المصادر الأردنية للصحيفة إن اقتراب الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله من الحدود الأردنية يتطلب أقصى درجات الحذر، خصوصاً في ظل بحث «حزب الله» عن دور استعراضي سياسي بالقرب من منطقة القنيطرة على الحدود مع إسرائيل في الجولان المحتل.

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