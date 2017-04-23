عفرين : ” الأسايش ” تقول إنها صادرت كميات ضخمة من الهيروين و الحشيش

قالت وسائل إعلام كردية إن قوات “الأسايش” في عفرين، أطلقت حملة لمكافحة المخدرات.

ووفق ما ذكرت شبكة “رووداو”، فإن الحملة أسفرت عن “مصادرة 54 ألف حبة مخدرة، إضافةً إلى 285 كيلوغرام من مادة الهيرويين، وكمية كبيرة من الحشيش”.

وقال خليل خوجة، المتحدث باسم قوات “الأسايش” في عفرين: “بدأت الحملة في يوم 1 شباط الماضي، وانتهت في يوم 20 من نيسان الجاري، وأسفرت الحملة عن مصادرة 54 ألف حبة مخدرة، و285 كيلوغرام من الهيرويين، إضافةً إلى 14 كيلوغرام من الحشيش الأخضر، و300 كيلوغرام من الحشيش المعجون، فضلاً عن أصناف أخرى من المواد المخدرة، وقد قامت قوات الأمن الكوردية بإحراقها كلها”.

وأضاف، بحسب ما نقلت عنه الشبكة، أن “هدفهم من حملة (لا للمخدرات) هو إيصال رسالة لتجار المخدرات، بأن قوات الأمن الكوردية ستتصدى لهم ولهذه الظاهرة الخطيرة”.

عكس السير