في مصر .. مدرس اجتماعي يعترف باغتصاب طفلتين

أقدم مدرس بمعهد الزهور الأزهري بمدينة برج العرب في #الإسكندرية، على استدراج طفلتين تدرسان في المعهد إلى منزله وقام باغتصابهما، وفقًا لتصريحات رئيس قسم المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية العميد هشام سليم.

وبدأت الواقعة عند تلقّى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، بلاغًا من والدي الطفلتين اللتين لا تتجاوز أعمارها 9 سنوات، وتدرسان في الصف الثالث الابتدائي في المعهد الأزهري.

وبعد ساعات من البلاغ حضرت الأسرتان برفقتهما طفلتان عليهما آثار الانتهاك الجنسي، وقالتا إن شخصًا مجهولاً استدرجهما أثناء توجههما لأداء الامتحان وتعدّى عليهما جنسيًا وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، في حين بدأت أجهزة الأمن التحريات في الواقعة، فاكتشفت أن أحمد أمين 39 سنة يعمل “مدرس اجتماعي” في المعهد الأزهري، هو من قام بارتكاب الجريمة البشعة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، لافتًا إلى أنه “أثناء مروره بقرية سلامة حجازي بسيارة أجرة، تصادف قدوم الطفلتين فقام باستدراجهما واصطحابهما بحجة توصيلهما إلى المدرسة، وتوجه بهما إلى مسكنه وقام باحتجازهما والتعدي عليهما جنسيًا”.

وبحسب آخر إحصاءات صادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر، فإن 20 ألف حالة تحرش واغتصاب تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال ، وطبقًا للقانون المصري، فإن عقوبة مغتصب الطفل أو الطفلة تصل إلى السجن 15 عامًا.

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