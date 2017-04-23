كوريا الشمالية توجه تهديداً جديداً لأمريكا مع توقع وصول حاملة طائرات أمريكية قرب شبه الجزيرة الكورية

أصدرت كوريا الشمالية تهديداً جديداً للولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل حاملة الطائرات الامريكية “يو.إس.إس.كارل فينسون”، إلى المياه بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، بحلول الثلاثاء المقبل، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الاذاعية الكورية الجنوبية الاحد.

وقالت صحيفة “رودونج سينمون”، الناطقة بلسان حزب “العمال” الكوري الشمالي الحاكم في تعليق الاحد إن الجيش الكوري الشمالي مستعد لضرب وتدمير حاملة الطائرات النووية الامريكية.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الكوري الشمالي مزود بوسائل عصرية للهجوم والدفاع، من بينها قنبلة هيدروجينية.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن سفينتين حربيتين من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية ستشارك الاحد في تدريب مع مجموعة السفن الحربية الهجومية الامريكية غرب المحيط الهادي.

وهناك تكهنات بأن كوريا الشمالية يمكن أن تجري تجربة نووية أو تطلق صاروخاً بعيد المدى ، فور اقتراب حاملة الطائرات من شبه الجزيرة. (DPA)

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