لهذا السبب يجب أن تأكل ” قشر البيض ” بدلاً من رميه

نلجأ عادة إلى رمي قشور البيض عند تحضير أي وصفة طعام تحتاج إلى البيض، لكن الخبراء يقولون إن القيمة الغذائية التي تحتوي عليها قشور البيض ستجعلك تفكراً ملياً قبل التخلص منها في المرة القادمة.

ويمكن استخدام قشور البيض كسماد طبيعي للنباتات، وإلى جانب فوائدها البيئية، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، حيت تتألف قشرة البيضة من 95% من كربونات الكالسيوم، التي تستخدم كمضاد للحموضة للتخفيف من حرقة المعدة، وعلاج عسر الهضم واضطرابات المعدة.

وتحتوي قشرة بيضة واحدة على ما يقرب من 2 غرام من الكالسيوم، وهو ما يعادل ما بين ضعفين إلى أربعة أضعاف حاجة الجسم اليومية من هذا المعدن الهام لصحة العظام والأسنان، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولكن هذا لا يعني بالطبع أن تأكل قشور البيض كما هي، فهذا أمر غير ممكن، لكن يمكن تناول القشور بعد غليها بشكل جيد في الماء للتخلص من البكتيريا والجراثيم وفق ماذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبعد ذلك خبزها في الفرن لمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة على درجة حرارة تزيد عن 200 درجة مئوية، ومن ثم طحن القشور لتتحول إلى بودرة.

ويمكن خلط هذه البودرة مع وصفات الطعام، بهدف الحصول على فوائدها الكبيرة، وتزويد الجسم بالكالسيوم، حيث أظهرت الدراسات أنها تساعد على الحد من الألم والحماية من هشاشة العظام وخاصة لدى النساء.

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