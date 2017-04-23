مؤسسة النقد السعودية : إحتياطي العملة الأجنبية جيد جداً

قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) يوم السبت إن احتياطي السعودية من العملة الأجنبية جيد جدا ويشكل ثمانين في المئة من إجمالي الناتج المحلي وإن العجز التجاري للبلاد قد ينخفض هذا العام بسبب تراجع الواردات.

وأضاف الخليفي لقناة الإخبارية الحكومية “من المتوقع انخفاض عجز ميزان الحساب الجاري هذا العام وربما تسجيل فائض .. هذا يعود بشكل رئيسي لانخفاض الواردات ولارتفاع قيمة الصادرات النفطية ثانيا”.

وتابع: “بالنسبة لوضع الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد يعتبر جيد جدا حيث تشكل 80% من الناتج المحلي وهذا يمثل خط دفاع جيد لحماية الاقتصاد المحلي من أي تقلبات خارجية”.

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