مانشستر سيتي يجهز عرضاً لضم مدافع يوفنتوس

ذكر تقرير إخباري أن نادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي يستعد للتقدم بعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 60 مليون يورو) لضم المدافع ليوناردو بونوتشي من #يوفنتوس الإيطالي.

وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” الإلكتروني إلى أن اهتمام مانشستر سيتي بمدافع يوفنتوس ظهر بشكل واضح منذ أن صرح المدير الفني للسيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بأن بونوتشي واحد من اللاعبين المفضلين بالنسبة له في العالم.

وكان بونوتشي (30 عاماً) مدد عقده مع يوفنتوس في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ليستمر حتى يونيو (حزيران) 2021.

ومع ذلك، يبدو مانشستر سيتي عاقداً العزم على التعاقد مع اللاعب، إذ ذكرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية أن النادي مستعد لدفع 60 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما يشكل صفقة قياسية بالنسبة لمدافع. ( DPA )

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