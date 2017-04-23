من جديد .. قصف إسرائيلي يقتل 3 عناصر من ميليشيات بشار الأسد في القنيطرة ( صور )

قتل ثلاثة عناصر من ميليشيات النظام جراء قصف اسرائيلي استهدف موقعاً تابعاً للقوات النظامية في منطقة نبع الفوار شمال غرب محافظة القنيطرة.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن اسرائيل قصفت بصاروخين مستودعاً للذخيرة للجيش في منطقة نبع الفوار في محافظة القنيطرة أدى إلى مقتل ثلاثة جنود.

ونقلت قناة الجزيرة عن “مصادر أمنية إسرائيلية” نفيها أن يكون سلاح الجو قد قصف “مواقع سورية” في القنيطرة.

وكانت اسرائيل قصفت يوم الجمعة الماضية موقعين للقوات السورية في محافظة القنيطرة كما قصفت بثلاثة صواريخ مدينة البعث مركز محافظة القنيطرة دون وقوع إصابات وفقاً لمصدر عسكري سوري.

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