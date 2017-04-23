نابولي يغلق الباب أمام ليفربول و آرسنال بتجديد عقد إنسيني

كشف نادي #نابولي الإيطالي لكرة القدم، أنه جدد عقد مهاجمه #لورينزو_إنسيني، ليقطع بذلك الطريق على #ليفربول و #آرسنال الإنكليزيين للتعاقد مع اللاعب، بعد أن تحدثت العديد من التقارير مؤخراً عن رغبة كل منهما في الحصول على خدمات اللاعب.

ونشر النادي، عبر حسابه في تويتر، صورة للاعب خلال توقيع العقد الجديد مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي، وذكرت شبكة “إيي.إس.بي.إن” أن العقد الجديد يقضي باستمراره مع الفريق حتى يونيو (حزيران) 2022.

ويقدم إنسيني (25 عاماً) حالياً أفضل موسم له بالدوري الإيطالي، حيث سجل لنابولي 14 هدفاً، وصنع 7 أهداف، بينما سجل إجمالي 16 هدفاً وصنع 10 أهداف في 43 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم. ( DPA )

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