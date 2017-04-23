وزير خارجية ألمانيا يزور النصب التذكاري للمحرقة النازية في إسرائيل

يتوجه وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الأحد، إلى الشرق الأوسط في زيارة تستغرق ثلاثة ايام يناقش خلالها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي وصل إلى طريق مسدود.

ويتوجه جابريل أولاً إلى الأردن ثم يتوجه إلى إسرائيل يوم الاثنين.

وسيزور الوزير الألماني النصب التذكاري للمحرقة النازية في اسرائيل والذي يطلق عليه “ياد فاشيم”، وفقاً لوزارة الخارجية الألمانية.

كما سيجري الوزير جابريل مباحثات سياسية مع الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الى برلين قبل شهر، قد قال إنه يأمل أن تتمكن المانيا من القيام بدور الوسيط في عملية السلام في الشرق الاوسط.

وتواصل الحكومة الالمانية دعم حل الدولتين، وتعتبر الحكومة الألمانية إقامة دولة فلسطينية إلى جوار إسرائيل الحل الوحيد للصراع في الشرق الأوسط.

واعربت برلين عن استيائها في شباط/فبراير الماضي بعد صدور قانون إسرائيلي يضفى الشرعية على بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

كما ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية انه تم تأجيل اجتماع كان مقرراً في العاشر من أيار/ مايو المقبل، بين اسرائيل وألمانيا بسبب القانون الجديد بالرغم من أن الرد الرسمي من برلين أشار إلى أن إلغاء الاجتماع جاء بسبب الانتخابات الاتحادية التي من المقرر أن تجري في أيلول/سبتمبر المقبل. (DPA)

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