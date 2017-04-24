أربيلوا : ما يفعله زيدان مثير للجنون

كال الإسباني #ألفارو_أربيلوا، ظهير #ريال_مدريد السابق، ووست هام الحالي، المديح لزين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

وقال أربيلوا في تصريحات لصحيفة “ليكيب” الفرنسية: “ما يفعله زيدان على مقاعد بدلاء ريال مدريد، أمرا مثيرا للجنون، حتى لو حقق مدرب أكثر خبرة ما فعله زيزو، سأكون متفاجئًا أيضًا”.

وأَضاف بطل كأس العالم 2010: “زيدان فاز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والآن هو في نصف النهائي، وليس بعيدًا عن التتويج بالليغا، لقد فعل الكثير في وقت قصير”.

وتابع بحسب ما اوردت شبكة كووورة : “نحن نعلم أن اللاعب العظيم لا يصبح بالضرورة مدربًا جيدًا، ولكني أعتقد أن لا يصح التشكيك في عمل زيدان بريال مدريد”.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثاني بسلم ترتيب الليغا، برصيد 75 نقطة، وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة، مع العلم أن للفريق الملكي مباراة مؤجلة.

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