ألمانيا: الشرطة توقف البحث عن لاجئة سورية كانت مسجلة على أنها ” مفقودة “

قالت وسائل إعلام ألمانية إن الشرطة أوقفت البحث عن لاجئة سورية كانت مسجلة على أنها مفقودة في مدينة نويبراندنبورغ شمال شرق ألمانيا.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن اللاجئة السورية اختفت منذ الثلاثين من شهر آذار الماضي، وقام زوجها بإخطار الشرطة للبحث عنها.

وبحثت الشرطة عنها منذ ذلك الوقت، قبل أن تتوقف يوم الخميس الماضي، بعد أن توصلت من خلال تحقيقاتها إلى أن اللاجئة التي لديها 3 أطفال، غادرت المنزل طواعية.

وقال متحدث باسم الشرطة: “لعدم وجود تهديد داخلي أو خارجي على المرأة، فإنه لم يعد ينطبق عليها أن تكون في عداد المفقودين من وجهة نظر الشرطة، وبدورنا نشكر السكان على الاهتمام والدعم”.

عكس السير