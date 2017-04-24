ألمانيا : القبض على ألمانيتين و لاجئين أفغانيين اعتديا بالضرب على لاجئ سوري

تعرض لاجئ سوري لإصابات، بعد شجار مع لاجئين أفغان في كوبورغ شمالي ولاية بافاريا.

الصفحة الرسمية للشرطة في أوبرفرانكن قالت يوم الجمعة الماضي (21/4)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شاباً سورياً (21 عاماً) تعرض للضرب ليلاً، على يد من قبل لاجئين أفغانيين (18 و 23 عاماً) كانا برفقة ألمانيتين (19 عاماً)، بعد “شجار شفوي”.

ولاذ الجناة بالفرار بعد ضربهم للسوري الذي استطاع طلب النجدة، وتم إسعافه للمشفى.

وتمكنت الشرطة من ملاحقة الفتاتين الألمانيتين، وتمكنت من الوصول للجناة من خلالهما.

واعتقل الأربعة ووجهت لهم تهمة التسبب بإصابات جسدية خطرة، فيما لم تذكر أسباب الشجار.

عكس السير