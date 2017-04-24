الرئيسية » أخبار ألمانيا » ألمانيا : القبض على ألمانيتين و لاجئين أفغانيين اعتديا بالضرب على لاجئ سوري

ألمانيا : القبض على ألمانيتين و لاجئين أفغانيين اعتديا بالضرب على لاجئ سوري

‏32 دقيقة مضت أخبار ألمانيا, أهم الأخبار اضف تعليق

تعرض لاجئ سوري لإصابات، بعد شجار مع لاجئين أفغان في كوبورغ شمالي ولاية بافاريا.

الصفحة الرسمية للشرطة في أوبرفرانكن قالت يوم الجمعة الماضي (21/4)، بحسب ما ترجم عكس السير، إن شاباً سورياً (21 عاماً) تعرض للضرب ليلاً، على يد من قبل لاجئين أفغانيين (18 و 23 عاماً) كانا برفقة ألمانيتين (19 عاماً)، بعد “شجار شفوي”.

ولاذ الجناة بالفرار بعد ضربهم للسوري الذي استطاع طلب النجدة، وتم إسعافه للمشفى.

وتمكنت الشرطة من ملاحقة الفتاتين الألمانيتين، وتمكنت من الوصول للجناة من خلالهما.

واعتقل الأربعة ووجهت لهم تهمة التسبب بإصابات جسدية خطرة، فيما لم تذكر أسباب الشجار.

عكس السير

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017