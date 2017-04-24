ألمانيا : رجل يقتل طفليه و ينتحر عبر القفز من على حافة جسر !

قام أب ألماني، في حادثة هزت الرأي العام، بقتل أطفاله، يوم الإثنين الماضي، ومن ثم أقدم نفسه على الانتحار في إسلينغن بولاية بادن فورتنبيرغ.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة بيلد الألمانية وترجمها عكس السير، فإن الشرطة تلقت بلاغاً يفيد بوقوف رجل على حافة جسر يريد الانتحار، ورغم وصولها مع فرق الإنقاذ، إلا أن الرجل قفز وقضى على الفور.

وبعد قدوم الشرطة إلى منزل المنتحر، اكتشفت جثث ابنه (4 سنوات) وابنته (8 سنوات)، واللذان كان قد قتلا على يد والدهما المنتحر.

وكان الوالد المنتحر كتب عدة منشورات على فيسبوك، ذكر فيها أن زوجته وأم أطفاله كانت على علاقة مع شخص آخر، وعلق على ذلك بالقول: “مجرد التفكير بأنني لن أرى أطفالي كل يوم .. أن يلمسهم رجل آخر .. أن يقوم هو بأخذهم إلى سريرهم و يمسح عليهم أثناء نومهم .. هذا يدفعني إلى الجنون”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأم تمر بأزمة نفسية، وتتم رعايتها في الوقت الحالي.

ولم تذكر الشرطة خلفية الحادث أو التفاصيل المرتبطة بمصير الطفلين، ومن المنتظر أن يكشف تشريح الجثث المزيد عن المزيد من المعلومات.

عكس السير