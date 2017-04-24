ألمانيا سعيدة بفوز ماكرون الأولي و واثقة من فوزه النهائي

أعرب وزير الخارجية الألماني، سيغمار غابرييل، الأحد، عن “ثقته” من فوز إيمانويل ماكرون بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة بعد أسبوعين، أمام مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان.

وقال الوزير الألماني في رسالة فيديو بثها في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من العاصمة الأردنية عمان، حيث يقوم بزيارة: “بالطبع أنا مسرور. أنا مسرور بأن يصبح إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المقبل”.

وأضاف: “أنا واثق من أنه سيكنس في الجولة الثانية، اليمين المتطرف وشعبوية اليمين والمعادين للأوروبيين”.

وفي 2015، حين كان الرجلان يتقلدان مهام وزارة الإقتصاد في بلديْهما، نشرا معا مقالا ضمّناه دعوة إلى “تعزيز منطقة اليورو”.

وفي مارس/آذار الماضي، أبدى غابرييل، في خطابه الأخير أمام أعضاء حزبه، كرئيس لـ “الحزب الإجتماعي- الديمقراطي”، حماسه لنظيره الفرنسي السابق.

وقال: “تصوّروا إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، ومارتن شولتز مستشارا (لألمانيا): كل ما يسعنا تغييره في أوروبا !”.

ووفق النتائج الجزئية للدور الأول للانتخابات الرئاسية بفرنسا، والتي أعلن عنها مساء الأحد، حلّ ماكرون بالمركز الأول بـ 23.7 % من أصوات الناخبين، فيما حصدت لوبان 21.7 % من الأصوات، لتحتل بذلك المركز الثاني.

وبذلك، يخوض المرشحان الجولة الثانية للاقتراع المقرر في 7 مايو/ أيار المقبل.

أما المرتبة الثالثة، فتقاسمها كل من مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون، ومرشح اليمين التقليدي، فرانسوا فيون بـ 19.5 % لكل منهما.

فيما حل مرشح الاشتراكيين، بنوا آمون في المرتبة الرابعة بـ 6.7 % من أصوات الناخبين.

ودعي، أمس، نحو 47 مليون ناخب فرنسي، بينهم 45.67 مليون بالأقاليم الداخلية، إلى مكاتب الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 11 مرشحا.

ومن المنتظر أن يعلن المجلس الدستوري الفرنسي، بعد غد الأربعاء، النتائج الرسمية للدور الأول للاقتراع. (ANADOLU)

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