ألمانيا : فشل برنامج توظيف اللاجئين مقابل يورو واحد في الساعة

قالت صحيفة “سود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، إن برنامج توظيف اللاجئين مقابل يورو واحد في الساعة لم يؤت أكله.

واستشهدت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، بتصريح وزيرة العمل “أندريا ناليس” في تموز 2016 حيث وعدت متفائلة باستحداث مئة ألف فرصة عمل من هذا النوع.

وقالت أندريا آنذاك: “إنه لأمر جيد ومهم أن نعطي اللاجئين فرصة للتعرف على نمط العمل في ألمانيا”.

وفي آب من العام الماضي، أصبح هذا البرنامج تحت عنوان “تدابير الاندماج للاجئين”، وتم توجيهه للاجئين الذين ينتظرون البت في طلبات لجوئهم حيث لا يحق لهم العمل أثناء فترة انتظارهم التي تطول في معظم الأحيان.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة خصصت 300 مليون يورو في السنة أي ما يبلغ نحو مليار يورو ما بين عام 2016 وعام 2019 كما كان مقرراً، إلا أن الأمر أصبح واضحاً الآن فليست هناك حاجة لإنفاق هذا المال، لأنه حتى نهاية شهر آذار تم التقدم لـ ٢٥ ألف وظيفة، وفقاً لوزارة العمل.

وبناء على ذلك قررت وزارة العمل تحويل ما تبقى من المال المخصص لوكالات العمل (جوب سنتر)، وذلك بحسب رسالة بعثتها الوزارة إلى الوزارات المعنية في الولايات الألمانية.

وذكرت الوزارة أن 240 مليون يورو من برنامج توظيف اللاجئين مقابل يورو واحد سيتم استخدامها في مراكز العمل “لتعزيز تكاليف الميزانيات الإدارية”، وبالتالي سيتم ابتداء من عام 2018 تخصيص 60 مليون يورو لبرامج تدابير الاندماج للاجئين.

إلا أن “برغيتيه بوتمر”، المتحدثة باسم حزب الخضر، انتقدت تحويل المال إلى مكاتب العمل لأنه سيتم استخدامه في الأمور الإدارية لوكالات العمل من تكاليف الموظفين والإيجار والطاقة، ولن يتم توجيهها لإدماج اللاجئين، وبالتالي فإن برنامج تشغيل اللاجئين قد فشل ويجب إلغاؤه بسرعة على حد قول المتحدثة.

عكس السير