ألمانيا : قسائم شراء لمساعدة الموظفين على الأعمال المنزلية

بدأت مدينتان ألمانيا تجربة جديدة تقضي بأن يحصل الموظفون الذين يعملون لساعات إضافية على قسائم شراء تساعدهم على القيام بالأعمال المنزلية مثل التنظيف وكي الملابس.

وبدأت المدينتان في ولاية بادن فورتمبرغ تطبيق المخطط التجريبي الممول من الحكومة بهدف دعم الحياة الأسرية والانشطة الاقتصادية غير المقننة.

ويحصل الموظفون الذين يشملهم الضمان الاجتماعي على دعم قدره 8 يورو عن كل ساعة عمل إضافية.

ويمكن استبدال القسائم لدى الوكالات التي توفر العمالة المنزلية.

ويرى المسؤولون عن التجربة أنها سوف يساعد على التقليل من العمالة غير المسجلة بنظام الضمان الاجتماعي.

وقالت صحيفة فرانكفورت أليغماينيه الألمانية إن الخطة يتوقع أن تستمر حتى فبراير/ شباط 2019.

وقالت وزارة شؤون الأسرة في ألمانيا، في بيان صحفي صدر بهذا الشأن، إنها تحاول نقل تجربة مشابهة لتنفيذها في بلجيكا.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الشركات في مدينتي “آلين ووهليبرون” في ولاية بادن الألمانية بدأت في إصدار قسائم الشراء لدعم لموظفين.

وأكد رالف كلايندايك الوزير في الوزارة الفيدرالية لشؤون الأسرة أن البرنامج يهدف إلى “دعم النساء المؤهلات اللاتي يضطلعن بالكثير من العمل المنزلي ولكنهن يردن العودة إلى سوق العمل أو إلى العمل للمزيد من الوقت”.

وقال كلايندايك “مع وجود عمالة منزلية متخصصة في المنزل، يصبح من الأيسر التنسيق بين العمل والحياة الأسرية. (BBC)

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