ألمانيا : مسؤولة شؤون الهجرة و الإندماج تدعو لزيارة اللاجئين نصب الهولوكوست

عبرت المكلفة بشؤون الهجرة والاندماج واللاجئين في المستشارية الألمانية (وزيرة دولة)، آيدن أوزغوز، عن دعمها لما قاله رئيس “المجلس المركزي لليهود” في ألمانيا، يوزف شوستر، بأن تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات ضد معاداة السامية بين اللاجئين.

وأضافت أوزغوز، في حديث لمجموعة “فونكه” الإعلامية الاثنين: “قد تكون زيارة نصب تذكاري للهولوكوست إضافة جيدة لدروس الاندماج. ولدينا تجارب جيدة في هذا المجال”، وذلك إطار برامج الاندماج التي تقدمها الحكومة الألمانية.

وأضافت الوزيرة، التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي: “التحدي هو إخبار الناس الذين يعرفون القليل عن الهولوكوست وينحدرون من بلدان أدى صراعها مع إسرائيل إلى نظرات سلبية عن اليهود، بالتاريخ الألماني”. إلا ان الوزيرة أشارت إلى أن تلك الزيارات يجب أن يتم التحضير لها جيداً من قبل الخبراء. (DW)

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