ألمانيا و الأردن : لا حل عسكري في سوريا .. و يجب التنسيق مع روسيا

أكد الاردن والمانيا الإثنين، ان “لا حلاً عسكرياً” للأزمة في سوريا، داعيين الى التنسيق مع روسيا للتوصل الى حل سياسي لهذه الأزمة التي دخلت عامها السابع.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابريل في عمان ان “لا حلاً عسكرياً للأزمة السورية، لا بد من حل سلمي”.

واضاف “لا بد من ايجاد حل سلمي، روسيا موجودة وكلنا نعي ان لا حل بدون روسيا ولا بد من الحوار معها للتوصل الى هذا الحل”.

وأكد ان “استمرار الصراع واستمرار القتال ضحيته الشعب السوري”، داعياً الى العمل “مع الولايات المتحدة واوروبا وروسيا لإيجاد الحل السياسي”.

وقال وزير الخارجية الألماني، “نحن بحاجة الى حل سلمي للأزمة السورية”، مضيفاً “رغم صعوبة الوضع نحن بحاجة روسيا للتوصل الى حل في سوريا”.

وأكد ان “روسيا يجب ان تكون معنا لا علينا فهي الدولة الوحيدة التي تستطيع الضغط على الحكم في سوريا”.

واضاف “يجب مستقبلاً ان تكون هناك سوريا ديمقراطية دون بشار الأسد”. (AFP)

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