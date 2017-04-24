أوضاع مأساوية للاجئين السوريين العالقين بين الجزائر و المغرب

روى لاجئون سوريون، الأوضاع الصعبة التي يعيشونها على الحدود الجزائرية المغربية، بعد منعهم من العودة للجزائر التي حاولوا مغادرتها، ورفض الحكومة المغربية استقبالهم.

ونقلت قناة TRT التركية عن اللاجئة مها علي قولها، عبر الهاتف، إنها “خرجت مع عدة عائلات سورية من مدينة إدلب، وعندما وصلوا المغرب قامت مجموعة من العساكر باحتجازهم لمدة ليلتين دون تأمين مسكن أو طعام وشراب لنحو 60 لاجئا”.

وأضافت وهي على عجلة من أمرها تعالج حالة مرضية : “على الرغم من وجود أطفال بيننا، إلا أنه لا يوجود من يساعدنا ويقدم لنا الطعام والشراب، ويوجد بيننا مرضى، والآن دخلت أحد النساء في حالة ولادة، وحياتها معرضة للخطر”.

ويطالب اللاجئون السوريون المحتجزون بالسماح لهم الدخول إلى المغرب، حيث أكد محمود حبش، أحد اللاجئيين، للقناة، أنهم بلا طعام ومأوى منذ ستة أيام، بعد رفض الحكومة المغربية السماح لهم بالدخول.

وأشار حبش إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية للآجئين في المنطقة الحدودية التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، كما يعاني بعض اللاجئين من أمراض، وتزيد حالتهم سوءً بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مشافي للعلاج، فيما أكد الشيخ عبدي عادل، أحد اللاجئيين السوريين الذين تواجدوا على الحدود، إلى أنهم قاموا بالتواصل مع منظمات إنسانية وأممية منذ ستة أيام، لمساعدتهم وحل مشكلتهم، إلا أن أحدا لم يتدخل لحل الأزمة.

ويبقى عشرات اللاجئين السوريين عالقين على الحدود المغربية الجزائرية، دون مأوى أو طعام، فيما لم تستدعِ معاناتهم إلى التحرك من أجل مساعدتهم، على الرغم من تسببها بأزمة دبلوماسية بين البلدين بعد اتهام السلطات المغربية للجزائر بخرق حسن الجوار، على خلفية دخولهم إلى مدينة فجيج الحدودية.

وفي هذا السياق، استدعت الرباط السفير الجزائري في المملكة لإبلاغه احتجاجاً رسمياً بهذا الشأن، معتبرة أنه “من غير الأخلاقي استغلال المعاناة النفسية والجسدية لهؤلاء الأشخاص، من أجل زرع الاضطراب على مستوى الحدود”، مشيرةً إلى أن مثل هذه الممارسات “لا تهدف سوى إلى لفت الانتباه، والتسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب”.

وطالبت الرباط، الجزائر بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، معتبرةً أن هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها هؤلاء النازحون السوريون، “لا يجب أن تشكل عنصراً للضغط أو الابتزاز في إطار الأجندة الثنائية”. (TRT)

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