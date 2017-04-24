إرتفاع سعر اليورو بشكل ملحوظ بعد نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية

سجل اليورو ارتفاعا ملحوظا امام الدولار والين الاثنين في التداولات المبكرة للبورصات الاسيوية، بعد ان اظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية ان مرشح الوسط ايمانويل سيواجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية.

وعند الساعة 06,20 صباحا (الأحد 21,20 ت غ) كان يتم تداول اليورو في طوكيو بسعر 1,0880 دولار، مقابل 1,0726 دولار الجمعة عند الساعة 21,00 ت غ.

وكان ارتفع الى 1,0933 دولار في وقت سابق. وأمام العملة اليابانبة تم تداول اليورو بسعر 120,02 ين، مقابل 117,07 ين الجمعة في بورصة نيويورك. وقد وصل ايضا في وقت سابق الى 120,88 ين. (AFP)

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