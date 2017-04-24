إعلام النظام : القبض على شبكة دعارة ” امتهنت بيع المتعة و الشذوذ ” في دمشق

نقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر رسمية، أن السلطات ألقت القبض على “شبكة دعارة امتهنت بيع المتعة والشذوذ”، بدمشق.
وقال الرائد مصطفى سيفو، رئيس قسم الآداب العامة بفرع الأمن الجنائي، إن الشبكة “تتكون من 9 أشخاص اتخذت من حي الميدان مركزاً لها و ضمت إضافة لمتزعمها وهو مهندس حاسب، 8 مجرمين بينهم 3 طلاب و طالبتين يصطادون فرائسهم مستغلين العوز المادي لزملائهم وزميلاتهم في جامعة دمشق”.
وأشار الإعلام الموالي إلى أنه “تمت مداهمة شقة هؤلاء وضبطهم بالجرم المشهود”.
وأشار سيفو إلى أن هذا النوع من الجرائم ازداد بنسبة 70 % بسبب “الأزمة التي تمر بها سوريا.
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عكس السير
قيم الخبر
شبكه دعاره تديرها الحكومه السوريه ورئيسها بثار .. كل يلي معه عاهرين وعاهرات ، اي إنسان شريف وعنده شرف بيقبل يشتغل مع حيوان ديوس هو وجماعته… مسلسلات التلفزيون تمثل حكومه الدعاره وكل ما فيها عهر وخلل اخلاقي وجنس وحتى في رمضان ، المخرجين وأعضاء التمثيل عاهرين بيعطوا صوره بشعه عن الشعب وأخلاقه …. العهر ليس فقط ممارسه الرزيله العهر له أشكال مختلفه مارسها الحيوان ومن قبله ابيه لتخريب النسيج الاجتماعي والثقافي ووووووو اخيراً للبنيه التحتيه