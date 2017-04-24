إعلام النظام : القبض على شبكة دعارة ” امتهنت بيع المتعة و الشذوذ ” في دمشق

نقلت وسائل إعلام موالية عن مصادر رسمية، أن السلطات ألقت القبض على “شبكة دعارة امتهنت بيع المتعة والشذوذ”، بدمشق.

وقال الرائد مصطفى سيفو، رئيس قسم الآداب العامة بفرع الأمن الجنائي، إن الشبكة “تتكون من 9 أشخاص اتخذت من حي الميدان مركزاً لها و ضمت إضافة لمتزعمها وهو مهندس حاسب، 8 مجرمين بينهم 3 طلاب و طالبتين يصطادون فرائسهم مستغلين العوز المادي لزملائهم وزميلاتهم في جامعة دمشق”.

وأشار الإعلام الموالي إلى أنه “تمت مداهمة شقة هؤلاء وضبطهم بالجرم المشهود”.

وأشار سيفو إلى أن هذا النوع من الجرائم ازداد بنسبة 70 % بسبب “الأزمة التي تمر بها سوريا.

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