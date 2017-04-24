الذهب يهبط وسط إقبال على المخاطرة بفعل نتائج الانتخابات الفرنسية

نزل الذهب أكثر من واحد في المئة يوم الاثنين إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين بعد أن تصدر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية وهو ما عزز الأسهم وأثار موجة بيع للذهب الملاذ الآمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية أكثر من واحد في المئة إلى 1270.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين عند 1265.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 1.3 في المئة إلى 1272.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 في المئة إلى 17.77 دولار للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق أقل مستوى في شهر عند 17.65 دولار.

وتراجع البلاتين 0.4 في المئة إلى 966.40 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاديوم واحدا في المئة إلى 799.30 دولار للأوقية. (REUTERS)

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