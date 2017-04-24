العثور على لاعب دولي ميتاً في منزله بـ ” غازي عنتاب ” .. و دلائل أولية ترجح انتحاره

عثرت السلطات التركية، يوم أمس الأحد، على لاعب كرة القدم التشيكي فرانتيشك رايتورال “مشنوقا” في منزله، بمدينة غازي عنتاب.

وقال إبراهيم كيزيل رئيس نادي غازي عنتاب سبور التركي، حيث كان يلعب رايتورال، إنه لم يحضر مران الفريق في اليوم ذاته.

وفتحت الشرطة التركية تحقيقا في الحادث، إلا أن الدلائل الأولية ترجح أن يكون اللاعب الدولي السابق الذي توفي عن عمر 31 عاما قد انتحر.

واقتحمت الشرطة منزل رايتورال بعد طلب من زملائه، الذين اتصلوا به ليعرفوا سبب غيابه عن المران لكنه لم يرد، واتجهوا إلى بيته ليجدوا الباب مغلقا لكن الأنوار مضاءة.

وتسبب الحادث، بحسب “سكاي نيوز”، بصدمة في الأوساط الرياضية التركية والأوروبية، وغرد غازي عنتاب سبور على حسابه بموقع “تويتر”: “فرانتو.. سنفتقدك”، بينما قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه “من المحزن سماع الخبر”، مقدما عزاءه لأسرة اللاعب.

ولعب رايتورال لعدة فرق أبرزها فيكتوريا بلزن التشيكي وهانوفر الألماني، وخاض 14 مباراة بقميص المنتخب التشيكي.

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