الكرملين : روسيا تحترم خيار الشعب الفرنسي في الانتخابات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن “موسكو تحترم خيار الشعب الفرنسي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز العلاقات المشتركة مع فرنسا”.

وقال بيسكوف تعليقا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة في فرنسا “نحن ننظر باحترام إلى خيار الفرنسيين، ونؤيد تطوير علاقات جيدة ومتبادلة المنفعة”.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن “موسكو لا تؤيد أيا من المرشحين في انتخابات الرئاسة الفرنسية، حيث أنها تحترم خيار الشعب الفرنسي”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “موسكو ستتعاون مع أي قيادة فرنسية جديدة ستفرزها الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد”.

ووفق نتائج أولية أُعلنت مساء أمس، حلّ ماكرون بالمركز الأول بـ23.7 % من أصوات الناخبين، فيما حصدت لوبان 21.7 % من الأصوات، لتحتل بذلك المركز الثاني.

وبذلك، سيخوض المرشحان الدور الثاني للإقتراع المقرر في 7 مايو/ أيار المقبل.

أما المرتبة الثالثة، فتقاسمها كل من مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون ومرشح اليمين التقليدي، فرانسوا فيون بـ 19.5 % لكل منهما.

فيما حل مرشح الاشتراكيين، بنوا آمون في المرتبة الرابعة بـ 6.7 % من أصوات الناخبين. (ANADOLU)

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