اللاذقية : ” سيارة مفيمة بلا نمرة ” تدهس امرأة وسط المدينة و تكمل طريقها

قالت وسائل إعلام موالية، أول أمس السبت، إن سيارة “مفيمة” قامت بدهس امرأة مقابل مديرية التربية في مدينة اللاذقية، ثم لاذت بالفرار دون إسعافها

ولا تعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها في مدن الساحل السوري “الآمنة”.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن مساء يوم الجمعة (21/4) شهد قيام السيارة المذكورة بدهس المرأة والفرار، ولم يتمكن شهود العيان من رؤية السائق، فيما تم نقل الضحية إلى المشفى، وهي تعاني من إصابات خطيرة.

وتواجد الأمن الجنائي في مكان الحادثة، وفتح تحقيقاً بما حصل.

ويكتفي الإعلام الموالي بهذا القدر من المعلومات، إذ أن تكملة القصة هي بالقول إن مافيات آل الأسد وشاليش وغيرها من عائلات وعصابات الإجرام المعروفة، وما يتبع لها من ضباط وعناصر أمن وشبيحة و “سيارات مفيمة”، هي التي تسيطر على مدن الساحل السوري وتستبيحه كيفما تشاء.

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عكس السير