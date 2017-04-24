اللاذقية : ” مجهول ” يحاول تفجير ” مقهى ” بمن فيه باستخدام قنبلة يدوية

نقلت وسائل إعلام موالية، يوم أمس الأحد، عن شهود عيان في قرية “أنقورو” بريف اللاذقية، أن مجهولاً حاول تفجير مقهى بقنبلة يدوية

وأفاد الشهود أن “أحد الأشخاص قام برمي قنبلة يدوية، من نافذة مقهى أبو كنعان في قرية أنقورو التابعة لناحية الفاخورة – اسطامو، بريف اللاذقية، في محاولة لتفجير المقهى بمن فيه”.

وأضافت المصادر الموالية التي تناقلت الخبر أنه “عند الساعة الثالثة فجر يوم الأحد، وأثناء جلوس عدد من الشبان داخل مقهى أبو كنعان، حاول أحدهم فتح نافذة المقهى، إلا أنها كانت مغلقة، سارع الشبان إلى النافذة وقاموا بفتحها، ليجدوا شاباً يحمل قنبلة يدوية طويلة الفتيل، ويحاول فتح النافذة والقاءها داخل المقهى”.

وتابعت: “وعندما أيقن الشبان أن القنبلة ستنفجر سارعوا إلى الخروج من المقهى، وحاولوا معرفة الفاعل، إلا أنهم لم يستطيعوا بسبب الظلام، وليس لديهم معلومات إن كان من سكان القرية أو من خارجها، فيما تسبب ببعض الأضرار المادية، في حائط ونافذة المقهى، واقتصرت أضرارها على المادية”.

ومقهى أبو كنعان، هو مقهى شعبي، يعمل صاحبه في قرية أنقورو منذ سنوات طويلة، ويرتاده جميع الشبان بشكل يومي.

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