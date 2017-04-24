المتحدث باسم ماكرون يسخر من مرشحة اليمين المتطرف و يصفها بـ ” ماما نويل “

سخر المتحدث باسم مرشح تيار الوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون، من المنافسة اليمينية المتطرفة مارين لوبان ووصفها بأنها “ماما نويل” على خلفية مقترحاتها الاقتصادية الشعبوية.

وقال بنجامين جريفو :”لقد ضاعفت الهدايا الضريبية”، مشيراً إلى عدم توفر تفاصيل كافية من جانب معسكر لوبان حول كيفية تغطية هذه التخفيضات، ووصف هذه السياسة بأنها “غير مسؤولة على الإطلاق”.

وتحدث عن أهمية التصدي لحزب “الجبهة الوطنية” بزعامة لوبان.

وقال :”نأمل أن ترى الديمقراطيات الغربية في الشعب الفرنسي الأمل لإنهاء صعود الشعبوية”.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد أظهرت نتائج فرز 97% من الأصوات تصدر ماكرون في الجولة الأولى بحصوله عن 9ر23% من أصوات الناخبين، مقابل حصول لوبان على 4ر21% من الأصوات. وبهذا تكون جولة الإعادة المقررة الشهر القادم بينهما. (DPA)

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