اليونان : سوريون يضربون عن الطعام في جزيرة لسبوس

قال شهود عيان الاثنين، إن مجموعة من اللاجئين السوريين تقطعت بهم السبل على جزيرة يونانية أضربوا عن الطعام احتجاجاً على الفترة الطويلة التي استغرقها نظر طلبهم للجوء.

وأوضح الشهود، أن 14 كردياً من سوريا، يجلسون ملتفين ببطانين أمام مكتب اللجوء في مخيم موريا على جزيرة لسبوس، يرفضون تناول الطعام منذ الجمعة الماضية.

وكان طلبهم للجوء للاتحاد الأوروبي قد قوبل بالرفض عند التقدم به للمرة الأولى، ولا تزال إجراءات نظر الاستئناف على الرفض مستمرة منذ شهور.

ورفضت الشرطة التعليق على التقرير. وتخرج احتجاجات بصورة منتظمة في مخيمات اللجوء اليونانية، التي يتواجد بها 13800 لاجئ بانتظار حسم طلباتهم في ظل ظروف بائسة.

وتسمى المخيمات المقامة على الجزر اليونانية بالنقاط الساخنة لتعاملها مع اللاجئين القادمين من تركيا.

وبينما كان الآلاف يصلون بصورة يومية خلال ذروة موجة الهجرة عبر طريق البلقان عامي 2015 و 2016، فقد تراجعت الأعداد إلى ما يقرب من الصفر منذ إغلاق الدول المعنية لحدودها قبل 14 شهراً. (DPA)

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