بالفيديو .. إنقاذ مسنة صينية حاولت دخول شقتها عبر النافذة

أظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة إنقاذ امرأة مسنة حاولت الدخول إلى شقتها عبر النافذة وعلقت فوق مكيف الهواء الخارجي.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مدينة ليزهو الصينية، المرأة التي تبلغ من العمر 63 عاماً وهي تتمسك بحبل وتقف على مكيف الهواء بينما يحاول أحد رجال الإنقاذ النزول إليها لإنقاذها.

ولحسن الحظ، نجح رجل الإنقاذ في نهاية المطاف، في مساعدة المرأة على التسلق والدخول إلى شقتها عبر النافذة بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وقالت المرأة التي أصيبت بجروح طفيفة في الحادث في إفادتها للشرطة بأن الرياح أقفلت باب شقتها أثناء تواجدها في الخارج.

ولأنها لم تكن تملك المال للاستعانة بمختص بفتح الأقفال، قامت المرأة باستعارة حبل من الجيران للدخول إلى شقتها عبر النافذة.

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