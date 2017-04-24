تنصيب محمد الخامس ملكاً لماليزيا

تم الاثنين تنصيب السلطان محمد الخامس، ملكاً لماليزيا، في مراسم رسمية شهدت ارتداء ملابس الملايو الملكية في القصر الوطني في البلاد.

وتمثل هذه المراسم البداية الرسمية لفترة حكم الملك الخامس عشر للبلاد ، وذلك عقب تتويجه في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة برناما الماليزية للأنباء أن من بين الذين حضروا المراسم رئيس الوزراء نجيب رزاق وزوجته روسماه منصور ونائب رئيس الوزراء زاهيد حميدي وولي عهد بروناي .

قد ألقى السلطان / 47 عاما/ خطابا حث فيه الماليزيين على إظهار الوحدة والتسامح.

ونقلت وكالة برناما عن الملك الجديد القول ” أتمنى أن يستمر الماليزيون في الاتحاد وتبنى توجه الأخذ والعطاء في تحمل مسؤولية دولة ذات سيادة، لأن هذه هى سماتنا الفريدة التي تعد مصدر قوتنا”.

ويشار إلى أن ماليزيا تتبنى نوعاً فريداً من نظام الملكية الدستورية، يتضمن ملوك منتخبين يتم تغيرهم كل خمسة أعوام. (DPA)

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