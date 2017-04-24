تير شتيغن يحقق إنجازاً فريداً بتصدياته في ” الكلاسيكو “

حقق حارس مرمى برشلونة، إنجازاً بقي صامداً منذ حوالي 13 عاما ، وحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصاءات، فقد تمكن حارس البلوغرانا من التصدي لـ 12 كرة متجهة للمرمى، خلال المباراة، وهو الشيء الذي لم يقم به أي حارس لمرمى برشلونة في مباراة بالليغا منذ موسم 2003/2004 تضيف الشبكة.

الحارس الألماني، صرح بعد نهاية المباراة، أن حظوظ برشلونة باتت قائمة في الفوز بالليغا عقب الانتصار على ريال مدريد، مضيفا: “كنا نفكر فقط في الفوز، إلا أن اللعب بطريقة جيدة وبطريقتنا كان أمرا هاما”.

وأقر أن استقبال هدف التعادل قبل النهاية بدقائق كان أمرا قاسيا، قبل أن يظهر ميسي ويهدي فريقه هدف الانتصار.

وتابع في هذا الصدد: “الأهم هو أنه كان لنا رد فعل جيد وفزنا وأبقينا على حظوظنا في الفوز بالليغا، لا نعلم ماذا سيحدث حتى النهاية، ولكن حظوظنا باتت قائمة ويجب علينا القتال حتى النهاية”.

واختتم تير شتيغن تصريحاته حول زميله في الفريق، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي خطف الأنظار من الجميع بثنائيته: “الجميع يعرف قيمة ميسي وهو لاعب يمكنه صنع الفارق في أي وقت، هو لاعب من طراز خاص ، الفريق بذل مجهودا كبيرا وحققنا جميعا الفوز في النهاية”.

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