جانيت جاكسون ستحصل على نفقة 500 مليون دولار من طليقها المليونير القطري

ستحصل الفنانة الامريكية #جانيت_جاكسون على 500 مليون دولار من المليونير القطري #وسام_المانع، بعد اتفاقهما على الطلاق، وليس 200 مليون كما أفادت مجموعة من الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة.

وعبر حسابه الخاص على إنستغرام، قال صديق جانيت المقرب ومدير أعمالها جيل دولدولاو-Gil Duldulao، إن هذا المال من حق المولود وهو ليس من أجل جانيت، مشيراً إلى أن مغنية البوب لن تقبل بهذا المال “لأنها ليست صائدة ماس ولا تحب أن تجني المال بهذه الطريقة”، حسب تعبيره.

وفي رده على الخبر الذي يقول إن جاكسون تعاقدت مع المانع على الزواج لمدة 5 سنوات مقابل هذا المبلغ المالي، قال كيل بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي : “راجعوا معلوماتكم فجانيت متزوجة منذ 4 سنوات وبعض الأشهر، أيها الأوغاد”.

ومباشرةً قبل نشر تدوينته، نشر كيل صورة لجانيت وطفلها عيسى، وقال إنه يشتاق إلى “ابن أخته عيسى”.

وانفصلت جاكسون عن زوجها المليونير القطري، بعد ثلاثة أشهرٍ فقط من ولادة طفلهما الأول وهي بعمر الخمسين.

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