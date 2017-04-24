حالة ” نصب ” غير مسبوقة في دمشق .. محتال يبيع صائغاً مصوغتين نحاسيتين على أنهما ” ذهب “

نقلت وسائل إعلام موالية عن نقيب الصاغة “غسان جزماتي” قوله، إن “حالة احتيال سجلت يوم أول أمس السبت حين أقدم أحد المواطنين على بيع صائغ في شارع الباكستان بدمشق قطعتين ذهبيتين من طراز واحد ليتبين لاحقاً أن القطعتين مصنوعتان من النحاس ولكنهما مطليتان بماء الذهب غطساً”.

وأشار جزماتي إلى أن “القطعتين النحاسيتين ذوات أقفال ذهبية حقيقية تحمل الدمغة الرسمية”، مبيناً أن ما ساعد على انطلاء الحيلة على الصائغ هو “الفاتورة النظامية الصادرة عن الصائغ الذي باع القطعتين للمواطن ما يعني أن المحتال احتفظ بالقفلين الذهبيين والفاتورة وركّب القفلين على قطع نحاسية مطلية بالذهب ومصنوعة بنفس الطراز ومن نفس الوزن”.

وطالب جزماتي الصاغة، في حال شرائهم أي قطع ذهبية من المواطنين، “تسجيل البيانات الشخصية للبائع لهم مع صورة بطاقته الشخصية وحفظها في دفتر خاص يمسكونه لهذا الغرض”.

ويعتري سوق الذهب ركود واضح، وذلك بسبب دخول موسم التموين الغذائي للأسر، بحسب النقيب.

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