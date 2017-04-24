دراسة : مشروبات الـ ” دايت ” تسبب السكتة الدماغية و الخرف

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الدايت بصورة يومية يكونوا أكثر عرضة بمقدار 3 مرات تقريباً للإصابة بـ#السكتة_الدماغية أو #الخرف.

ومع هذا، لم يتوصل الباحثون الذين أجروا تلك الدراسة إلى وجود علاقة بين المشروبات السكرية وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والخرف، رغم إطلاقهم تحذيرات للأشخاص بعدم التعامل مع المشروبات السكرية على أنها “خيار صحي”.

ونتيجة لأن الدراسة تعتمد على المراقبة والاستبيانات الغذائية، فقد طالب الباحثون بإجراء مزيد من الأبحاث لمعرفة العلاقة بين المشروبات، الخرف والسكتة الدماغية.

واستندت الدراسة الجديدة، التي نشرت بمجلة السكتة الدماغية التابعة لجمعية القلب الأميركية، على بيانات أكثر من 4300 شخص شاركوا بدراسة فرامينغهام للقلب.

وطُلِبَ من المشاركين في الدراسة أن يملئوا الاستبيانات الخاصة بما يتناولونه من أطعمة ومشروبات في 3 نقاط منفصلة خلال تسعينات القرن الماضي وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، ثم تعقب الباحثون المجموعة على مدار 10 أعوام، وسجلوا حدوث 97 حالة إصابة بالسكتات الدماغية خلال تلك الفترة و81 حالة إصابة بالخرف (منهم 63 إصابة بالزهايمر).

وبعدما أخذوا بعين الاعتبار بعض العوامل التي قد تؤثر على النتائج مثل الجنس، العمر، التعليم، جرعة السعرات الحرارية، التمرينات الرياضية والتدخين، خلص الباحثون إلى أن تناول مشروب دايت واحد على الأقل في اليوم أمر يضاعف بمقدار 3 مرات تقريباً خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو الخرف.

وقال الباحثون إن الدراسات المستقبلية يجب أن تفحص تأثيرات مشروبات الدايت على عوامل معروف أنها تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، مثل ارتفاع ضغط الدم.

ونقلت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية عن ماثيو بيس، كبير الزملاء بقسم علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة بوسطن، قوله “أظهرت دراستنا الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في ذلك المجال بالنظر لعدد المرات التي يشرب فيها الأشخاص تلك المشروبات المحلاة اصطناعياً.

ورغم عدم توصلنا لعلاقة بين السكتة الدماغية أو الخرف وبين تناول المشروبات السكرية، إلا أن ذلك لا يعني أنها مشروبات صحية. ونوصي بالانتظام في شرب الماء بدلاً من المشروبات السكرية أو المحلاة اصطناعياً”.

وقالت دكتور روزا سانشو، رئيسة قسم الأبحاث لدى جمعية بحوث الزهايمر في المملكة المتحدة، إن تلك الدراسة المثيرة الجديدة تحدثت عن ارتفاع معدلات الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من المشروبات المحلاة اصطناعياً، لكنها لم توضح أن تلك المشروبات هي سبب ذلك الخطر المتغير.

وختم دكتور جيمس بيكيت، رئيس قسم البحوث لدى جمعية مكافحة الزهايمر، بقوله إن الدراسة لم تظهر أن المشروبات المحلاة اصطناعياً تسبب الخرف، لكنها ألقت الضوء على وجود علاقة مقلقة تتطلب إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث بهذا الصدد.

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