زعيم تنظيم ” القاعدة ” يحذر ” المجاهدين ” : يجب عدم تحويل الصراع في سوريا إلى ” صراع داخلي سوري بحت ” !

دعا زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري المسلحين السوريين السنة إلى شن حرب عصابات على من وصفهم بالأعداء بدءا من بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران وانتهاء بالقوى الغربية.

وفي تسجيل صوتي على الإنترنت يوم الأحد دعا الظواهري مقاتلي المعارضة للتحلي بالصبر، وقال إن عليهم أن يستعدوا لمعركة طويلة ضد التحالف الذي يقوده الغرب في العراق وسوريا والمسلحين الشيعة الذين تساندهم إيران ويقاتلون دعما للأسد.

وقال الظواهري “عليكم يا أهلنا في شام الرباط والجهاد أن تعدوا أنفسكم لحرب طويلة مع الصليبيين وحلفائهم الروافض والنصيريين”.

وأضاف الظواهري أن من قال إنهم أعداء الجهاديين يستهدفونهم لأنهم يسعون لحكم إسلامي في سوريا، مضيفا أن الغرب وحلفاءه يبذلون كل ما بوسعم لإيقاف “المد الإسلامي”.

ولم يتضح متى تم التسجيل الذي قال فيه زعيم “القاعدة” إن الجهاد في سوريا ليس واجب السوريين فحسب وإنما كل المسلمين.

كما حذر مقاتلي المعارضة من تحويل الصراع إلى صراع داخلي سوري بحت. (REUTERS)

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