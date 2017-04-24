غرق 12 لاجئاً قبالة سواحل جزيرة يونانية

لقي 12 لاجئاً، اليوم الإثنين، مصرعهم إثر غرق زورقهم قبالة سواحل جزيرة ميدلي (ليسبوس) اليونانية في بحر إيجه.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأناضول” من وزارة الشؤون البحرية اليونانية، فإن فرق خفر السواحل اليونانية انتشلت جثث 8 لاجئين، بينما انتشلت نظيرتها التركية 4 جثث.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا أطفال ونساء، مبينا أن الزورق كان على متنه 25 شخصاً (دون أن تذكر جنسياتهم).

وأشارت الوزارة اليونانية إلى إنقاذ امرأة حامل، مؤكدة مواصلة فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين في المنطقة بالتعاون مع فرق وكالة مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (فرونتكس). (ANADOLU)

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