غوارديولا : أخفقنا في استغلال الفرص أمام آرسنال

أبدى الإسباني مدرب فريق #مانشستر_سيتي، #بيب_غوارديولا، أسفه لخسارة فريقه 1-2 أمام آرسنال في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، امس الأحد، على ملعب ويمبلي العريق بالعاصمة البريطانية #لندن.

وصرح غوارديولا عقب المباراة “قدمنا المستوى الذي كنا نريده وأظهرنا رغبتنا في التأهل للنهائي.. بذلنا أقصى ما في وسعنا بالتأكيد خلال المباراة، وأبارك لآرسنال على الفوز”.

وتابع غوارديولا: “سنحت لنا الكثير من الفرص، ولكننا أخفقنا في ترجمتها إلى أهداف، وهو الأمر الذي ظللنا نعاني منه طوال الموسم”.

وجاءت تلك الخسارة لتضاعف من جراح مانشستر سيتي، الذي عجز عن حصد أي لقب خلال موسمه الأول مع المدرب الإسباني، في ظل خروجه من دوري أبطال أوروبا وكأس رابطة المحترفين الإنكليزية، وتلاشي آماله في التتويج بالدوري الإنكليزي بنسبة كبيرة للغاية، إذ يتأخر عن الصدارة بفارق 11 نقطة كاملة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخفق فيها غوارديولا، الذي سبق له تدريب برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، في الحصول على أي لقب خلال أحد المواسم. ( DPA )

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