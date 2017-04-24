فتاة هندية تصور رسالة مأساوية قبل انتحارها

انتحرت شابة هندية بعد زواجها بـ 3 أشهر، وتركت رسالة مصورة ذكرت فيها الأسباب التي دفعتها إلى #الانتحار.

والهندية أنجوم فايزان، فتاة في العشرين من عمرها، تقيم بمدينة “ماهاراشترا” الهندية، وعثر عليها مشنوقة في حمام منزلها، وبعد تفتيش المنزل عثر أهلها على رسالة فيديو كشفت أن سبب انتحارها هو المعاملة السيئة من جانب زوجها وأسرته، وطلبت من والدتها أن تسامحها.

وبحسب المقطع المنشور قالت فايزان، إن زوجها وأسرته يعاملونها بطريقة سيئة وأن زوجها يعتدي عليها دائمًا ويطردها خارج المنزل، ويعايرها بسبب المهر الذي حصل عليه والدها ويطالبها باسترجاعه.

وقالت فايزان إنها تعرضت للتعذيب من قبل زوجها الذي يدعي عرفان ويعمل بائع، ودعت الله أن يرعى والدتها، وأن يغفر لها ما ستفعله، وفقا لما ذكرت وكالة سبونتيك الروسية ، وفي اليوم الذي انتحرت فيه فايزان كانت قد تشاجرت مع زوجها وطردها خارج المنزل، غير أن والديها نصحاها بالعودة إلى منزل زوجها.

وفتحت الشرطة تحقيقًا فى القضية، بعدما اتهم الأب زوج ابنته الراحلة وعائلته بتعريض ابنته للتعذيب الجسدي بشكل يومي والتسبب فى مقتلها، وتم القبض على الزوج للتحقيق معه فى القضية.

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