فينغر : التأهل للنهائي أفضل رد على المشككين

وصف المدير الفني لآرسنال، الفرنسي #أرسين_فينغر، أداء لاعبيه امس الأحد، خلال نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي أمام #مانشستر_سيتي، والذي انتهى بفوز الفريق اللندني بنتيجة 2-1، بالإيجابي، مؤكداً أنهم ردوا على الذين شككوا في قدراتهم خلال المواجهات الكبيرة.

وأشار فينغر خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “أعتقد أن الفريق رد بأفضل طريقة.. بدأنا اللقاء وسط بعض الشكوك ولكننا تحسنا مع مرور الوقت، وأعتقد أننا أنهيناه بتماسك وخطورة كبيرين، لاسيما في الشوطين الإضافيين”.

وشدد المدرب المخضرم، الذي رفض الحديث حول مستقبله مع الفريق اللندني: “هذه المباراة كانت بمثابة اختبار بالنسبة لنا، اختبار ذهني.. الناس كانت تتشكك في قدرتنا على المقاومة في مباراة كهذه، وفي الأوقات الصعبة، وأعتقد أننا رددنا بشكل قوي.. هذه المباراة كانت بمثابة أفضل رد من جانب لاعبي الفريق”.

وينتهي عقد المدرب الفرنسي مع “الغانرز” في 30 يونيو (حزيران) المقبل ولم يكشف حتى الوقت الراهن عن استمراره من عدمه، في الوقت الذي طرحت عليه الإدارة التجديد لموسمين مقبلين.

وأكد فينغر: “الفريق يمر بفترة طيبة، وهذا الكيان كبير للغاية.. هذا هو الأهم.. سأرحل في أحد الأيام، لا أعلم متى بعد، ولكن آرسنال باق، وسيظل هكذا ناد كبير”.

وبهذا الانتصار يلحق آرسنال بـ “البلوز”، الذين فازوا على توتنهام هوتسبر السبت على نفس الملعب بنتيجة (4-2)، في نهائي لندني خالص سيقام في 27 مايو (أيار) المقبل.

وبعد تأهله للنهائي، سيبحث آرسنال عن إضافة لقبه الـ13 من أجل كسر رقم المان يونايتد والانفراد بصدارة الأكثر فوزاً بالبطولة، وأيضاً من أجل إنقاذ موسمه والتتويج بلقب بعدما فقد الأمل في المنافسة على الدوري الإنكليزي، وتوديعه كأس الرابطة من دور الثمانية على يد ساوثامبتون، ودوري الأبطال من ثمن النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني. ( EFE )

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