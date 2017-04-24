” قوات سوريا الديمقراطية ” تدخل مدينة الطبقة بعد 34 يومياً من انتقال المعارك لضفة الفرات الغربية ( فيديو )

دخلت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) الاثنين، مدينة الطبقة التي تعد أحد معاقل تنظيم “داعش” في محافظة الرقة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: “دخلت قوات سوريا الديمقراطية الاثنين لأول مرة إلى مدينة الطبقة التي تحاصرها من الجهات كافة، وتمكنت من السيطرة على نقاط عدة في القسم الجنوبي ومن التقدم في اطرافها الغربية”.

وقال المرصد إن “قسد” دخلت أطراف المدينة بعد 34 يومياً من انتقال المعارك لضفة الفرات الغربية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية تقدمها في الجبهات “الغربية والشمالية الغربية والجنوبية” في المدينة.

وقالت القوات في بيان لها اطلع عليه عكس السير: “بعد الاعلان عن البدء بالمرحلة الرابعة لغضب الفرات تمكنت قواتنا من تحرير بلدتي حزيمة ومزرعة تشرين والعشرات من القرى والمزارع التابعة لها والحقت خسائر فادحة بالاعداء وقتلت العشرات من ارهابيي داعش ، وبذلك حررت القسم الشمالي من وادي الجلاب وانقذت شعبنا في المنطقة من ظلم الارهابيين ونقلتهم بسلام الى المناطق الآمنة بعيدا عن ساحة المعركة”.

وأضافت اليوم الاثنين: “في الوقت الذي نزف لشعبنا بشرى تحرير العشرات من القرى والبلدات ذات الاهمية الاستراتيجية في الرقة فأننا نؤكد بأن الضربات الذي تلقاها العدو اقسمت ظهره ، ففي الوقت الذي قضت فيه قواتنا على العشرات الارهابيين ، فرّ آخرون ذعراً من المنطقة”.

وختمت: “لا بد من الإشارة الى انه وبسبب ضراوة المعارك في المنطقة قام الالآف من اهالينا بترك ديارهم والالتجاء الى المناطق الآمنة في روج آفا ، وقد بذلنا كل الجهود لكي لا يتضرروا من الحرب ، ووصل عدد اللاجئين في مناطق روج آفا خلال الاسبوع المنصرم الى عشرون الف مواطن ، لذلك فأننا نناشد الامم المتحدة والمنظمات الانسانية وكل القوى الديمقراطية لتقديم المساعدة والعون الى شعبنا ولا سيما ان امكانات روج آفا محدودة وهذا معروفة لدى الجميع”.

عكس السير