كانتي يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي

توّج الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنكليزي، بجائزة أفضل لاعب في الـ”بريميرليغ”، والتي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين التابعة للاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وتقدّم كانتي في صراع الفوز على الجائزة على جملة من النجوم هم توالياً حسب الترتيب، زميله في تشيلسي إدين هازار وقنّاص توتنهام هوتسبير هاري كين و”جلّاد” إيفرتون روميلو لوكاكو ونجم مانشستر يونايتد زلاتان إبراهيموفيتش وأيقونة أرسنال ألكسيس سانشيز.

وسلّم الجائزة لكانتي في حفل أقيم على شرف هذه المناسبة، النجم الإنكليزي السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان، ديفيد بيكهام.

وفي أول ردّ فعل له بعد التتويج، عبّر كانتي “الخجول” عن سعادته بالجائزة في كلمات مقتضبة، حيث قال وفق ما اوردت قناة beIN SPORTS : “إنّه لفخر كبير وأمر رائع أن يقع تشريفي بهذا التتويج. دوماً ما أقول أنّ مثل هذه النجاحات تأتي بفضل جهود المجموعة، لذلك أودّ أن أشكر زملائي اللاعبين وكل عائلة تشيلسي والجماهير على دعمي”.

وأضحى كانتي (26 عاماً)، الذي خلف الجزائري رياض محرز زميله في ليستر سابقاً على لقب الجائزة الفردية الأهم في انكلترا، رابع فرنسي ينال هذا التشريف بعد مواطنيه، إريك كانتونا (1994) ودافيد جينولا (1999) وتيري هنري في مناسبتين (2003 و2004).

جدير بالذكر، أنّ كانتي قدم إلى صفوف تشيلسي الصيف الماضي منتقلاً من صفوف ليستر سيتي، الذي توّج معه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، وسيكون مرشحاً بقوة لتكرار الإنجاز إذا ما نجح رفقة الـ”بلوز” في الحفاظ على صدارة الدوري حتى نهاية الموسم الذي تبقى علىيه 4 جولات فقط وهو متقدّم بفارق 4 نقاط عن وصيفه توتنهام هوتسبير.

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