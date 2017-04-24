كيف تختار أكثر مرحاض نظافة في الحمامات العامة ؟

تعد دورات المياه والحمّامات العامة من المرافق الأساسية في المراكز التجارية والحدائق وغيرها من الأماكن التي يرتادها عدد كبير من الناس، وتشكل نظافة هذه الحمّامات هاجساً لدى الكثيرين، نظراً لأنها تعتبر بيئة خصبة لانتقال #الجراثيم و #البكتيريا.

وتختلف الحمّامات العامة في نظافتها من مكان لآخر، لكن الاستعمال المتكرر وبوتيرة سريعة تجعل من الصعب تلافي مخاطرها، وهذا ما دفع الدكتور أوز عبر برنامجه الشهير للتحدث عن طريقة اختيار أقل مرحاض تلوثاً في الحمّامات العامّة، والذي يختلف بحسب إذا كنت رجلاً أو امرأة، بحسب صحيفة إيفننغ تلغراف البريطانية.

ويقول الدكتور أوز إن معظم الناس يبحثون عن بعض الخصوصية في الحمّامات العامّة، وهذا ما يدفعهم إلى تجنب أول مرحاض، واختيار آخر بعيد عن الباب بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ولهذا السبب عادة ما يكون أول مرحاض هو الأقل تلوثاً، ويحتوي على مستويات أقل من الجراثيم والبكتيريا.

إلا أن نصيحة الدكتور أوز تختلف قليلاً عن نتائج دراسة تحليلية أجرتها نيويورك ماغازين، والتي وجدت أن النساء عادة ما يفضلن استخدام آخر مرحاض في الحمّامات العامة، على عكس الرجال الذين يستخدمون المرحاض الأول قرب الباب بشكل أكبر.

وهذا يعني أن على المرأة التي ترغب بتجنب المراحيض الأكثر تلوثاً اختيار المرحاض الأول قرب الباب، على عكس الرجال الذين يفضل أن يختاروا المراحيض البعيدة عن الباب.

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