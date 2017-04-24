لوبان : ماكرون ” ضعيف ” في التعامل مع الإرهاب الإسلامي في فرنسا

شنت مرشحة الرئاسة الفرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان هجوماً لاذعاً على منافسها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بعد يوم من وصول الاثنين إلى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المقررة في السابع من مايو أيار واصفة إياه بأنه “ضعيف” في مواجهة الإرهاب الإسلامي.

وقالت للصحافيين “أنا على الأرض للقاء الشعب الفرنسي وجذب انتباهه إلى قضايا مهمة بما في ذلك الإرهاب الإسلامي الذي أقل ما يمكن أن نصف تعامل السيد ماكرون معه بأنه ضعيف.”

وتابعت “السيد ماكرون ليس لديه مشروع لحماية الشعب الفرنسي في مواجهة أخطار الإسلاميين” مضيفة أن الجولة الثانية مع ماكرون ستكون استفتاء على “العولمة المنفلتة”. (REUTERS)

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